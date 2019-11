Politsei pole Kaja Kallase ähvardajat veel tuvastanud, tegemist on varikontoga

Tallinna kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit sõnas eile Delfile, et nad on juhtunu asjaolusid selgitamas, misjärel otsustatakse süüteomenetluse alustamise. "Saan aga kinnitada, et Kaja Kallase elule meile teadaolevalt ohtu ei ole."

Täna ilmus meedias ka ekraanitõmmis Kallasele saadetud ähvardussõnumitest. Kes need aga saatis - pole veel teada. Politsei valvepressiesindaja kinnitas täna, et ähvardaja isik pole veel kindlaks tehtud, ent tegemist varikontoga, mille kasutaja tuvastamisega tegeletakse aktiivselt.

Erakogu

Sotsiaalmeedias kirjutas Põhja prefektuur oma lehel, et ähvardustel ja vihkamisel ei ole ruumi terves ja turvalises ühiskonnas. "Maailm oleks kordades parem paik, kui hetke ajel pähe tulnud koledad mõtted jääks vaid iseenda teada. Sa ise ju ei soovi, et Su ema, naine või tütar peaksid isiklikust postkastist või uudiste kommentaariumist enda kohta sarnaseid ähvardusi lugema. Võta näilise anonüümsuse taha peituvate veebirõvetsejate sõnadelt võim. Teata ähvardajast politsei.ee."