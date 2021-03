Politsei piirkonnavanem: Võhmas toimunu oli kurb ja ootamatu, aga seal ei ole nüüd ohtlikum elada

Võhmas pussitas eile õhtul 37-aastane naine kahte koolipoissi. Sellist sündmust ei osanud kahjuks mitte keegi ette näha, sõnas politsei- ja piirivalveameti Põhja-Sakala piirkonna vanem Meelis Lill. Ta lisas, et samas ei tähenda eilne kuritegu, et Võhmas oleks edaspidi ohtlikum elada.

Kohalike sõnul on lapsi rünnanud naisel probleeme vaimse tervisega. Piirkonnavanema sõnul tuleks sellele probleemile läheneda laiemalt. "Võid kõik ära teha, kas või iga nurga peale panna politseinikud, aga lõpuks juhtub see ikkagi. Inimeste pähe me ei näe."

Politseinikule meenusid varasematest aastatest veel mõned juhtumid Viljandi maakonnas, kuhu viisil-teisel olid segatud inimesed, kellel on esinenud probleeme vaimse tervisega. "See on väga kurb, kui sellised asjad juhtuvad. Me ei saa inimest kohe aidata. Siin tuleks tegelikult vaadata laiemat pilti," arvas Lill.

Tüüpiline Eesti väikelinn

Umbes 1200 elanikuga Võhma jääb Viljandi- ja Järvamaa piirile. Lille sõnul on see täiesti tavaline väike linn ega eristu teistest omasugusest mitte millegi poolest.

Vägivallakuritegude kohta pole varasematel aastatel Võhmast kuigi palju teada antud. Eelmisel aastal registreeriti neid viis, 2019. aastal neli ja 2018. aastal kuus. Enamasti on üksikjuhtumid seotud lähisuhtevägivallaga: inimesed on tarvitanud alkoholi ja tülide lahendamiseks on käed käiku lastud. Õnneks tõsisemaid füüsilisi vigastusi pole esinenud. Ka ei ole neis vahejuhtumites terariistu või teisi relvana kasutatavaid esemeid esinenud.

"Vanasti oli Võhmas suurem tööstus, nüüd on kõik laokile jäänud. See tekitab teatud depressiooni," iseloomustas politseinik linna. "Eks need ääremaa probleemid on kõikidel väikestel Eesti kohtadel sarnased."

Turvalisuse tagamiseks on politseil soov Võhmasse lisada valvekaameraid, aga ka tänavavalgustus. "Oleme seda omavalitsusega arutanud, aga see ei ole ühe aasta projekt," rääkis Lill.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Maria Gonjaki kinnitusel on laste seisund stabiilne.

Eile õhtul kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on pussitatud kaht last. Mõlemad lapsed said tõsisemaid vigastusi. Sündmuskohale sõitnud politseipatrull tegi kindlaks ja pidas kinni kuriteos kahtlustatava 37-aastase naise.