Politsei pidas Viljandimaal kinni mehe, keda kahtlustatakse eaka naise surma põhjustamises

20. mail sai politsei teate, et Viljandimaal Viiratsi alevikus korteris on abivajav eakas naine. Meedikute saabudes selgus, et naine on surnud, surnukeha saadeti täpse surma põhjuse selgitamiseks kohtuarstlikule lahangule.

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass ütles, et uurijad kogusid sündmuskohalt tõendeid ning viisid läbi teisi menetlustoiminguid, mis andsid juba kohtuarstliku ekspertiisi eel põhjust arvata, et 70-aastase naise surm võis olla vägivaldne.

"Samal päeval kogutud tõendid andsid põhjust arvata, et naise surmaga võib olla seotud 34-aastane mees, kes oli sageli naisega samas korteris koos. Seni teadaolevalt tarvitasid nad ka naise surmale eelnenud ajal ühiselt alkoholi," kirjeldas politseijuht. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning kuna ta oli raskes joobes, paigutati mees esiti kainenema.

Täna laekus ekspertiisivastus, millega kohtuarstid kinnitasid, et naise surm oli vägivaldne. Lõuna ringkonnaprokuratuur taotleb homme mehe vahi alla võtmist eeluurimise ajaks. Tõendite kogumine ja täpsemate asjaolude selgitamine jätkub nüüdki.

Kriminaalmenetlust viiakse läbi paragrahvi alusel, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist, kui sellega on põhjustatud inimese surm. Kohtueelset menetlust viib läbi Viljandi politseijaoskond ja menetlus juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.