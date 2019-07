Politsei pidas kinni varastatud mobiilidega hangeldanud mehe

Mees ostis oma mobiiltelefonide müügi ja remondiga tegelevas ettevõttes peamiselt kokku mobiiltelefone, mida ta seejärel edasi müüs. Harjumaal nii mehe kodus kui ka tema ettevõttes toimunud läbiotsimisel leidsid politseinikud mehelt sadu mobiiltelefone ja ka tahvelarvuteid. Mitmeid varastatud esemed on juba tänaseks õigete omanikeni tagasi jõudnud.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt ütleb, et töö mehe tabamiseks käis pikalt. „Kahtlustatav on selles vallas tegutsenud pikemat aega ning töö tema tabamiseks oli pikk ja keeruline. Varastatud asjade kokkuostjate tabamine on keeruline, sest sageli peituvad nad oma töös teadmatuse taha, väites, et neil pole varastatud esemete päritolust aimu,“ sõnas talituse juht.

Tema sõnul aitaks varastatud asjade turu hääbumisele kaasa see, kui väheneks nõudlus. „Kui soetate toote mitteametlikult edasimüüjalt, tasub alati küsida näha toote originaaldokumente. Kui toote eest küsitakse raha kõvasti alla turuhinna, võiks tekkida kahtlus, et tegu on varastatud esemega. Kui inimesed varastatud asju ei ostaks, siis ei oleks kurjategijatel põhjust nende varastamise ja edasi müümisega ka tegeleda,“ lisas Kelt.

Ringkonnaprokurör Eve Olesk lisas, et kahtlustatava tegutsemise puhul saab välja tuua süsteemse töö. „Kahtlustatav oli üles ehitanud skeemi, mis tähendas, et ta ostis esemeid kokku väga paljudelt inimestelt. Sealjuures tasub tähele panna, et paljud neist inimestest leidsid mobiiltelefoni või tahvelarvuti taksodest, ühistranspordist või laevadelt,“ sõnas Olesk.