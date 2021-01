Politsei pidas kinni Tallinna bussijaamas relvataolisest esemest tulistanud mehe

Kesklinna politseijaoskonna politseipatrullid said kõrgeima prioriteediga väljakutse Tallinna bussijaama, kus 32-aastane mees soovis minna bussile koos oma koeraga, kellel puudus suukorv. Järgmisel hetkel võttis mees seljakotist välja stardipüstoli ning sooritas sellest lasu asfaldile.

"Seitse minutit pärast väljakutse saamist pidasime 32-aastase Rootsi kodanikust mehe bussijaama lähistel avaliku korra raskes rikkumises kahtlustatavana kinni. Mees ei osutanud kinnipidamisel vastupanu ja temaga kaasas olnud koera toimetasime varjupaika," sõnas Kesklinna politseijaoskonna välijuht Keit Seppo.

"Eemalt on nii politseinikel kui ka kõrvalistel inimestel väga keeruline vahet teha, kas tegemist on päris relvaga või relvataolise esemega. Ükskõik millise relvataolise esemega avalikus ruumis vehkimine, veel enam laskmine või teiste inimeste sihtimine, on lubamatu. Seega tekitab relvataolise eseme nägemine ja laskude kuulmine inimestes täiesti põhjendatult hirmu. Säärase mõtlematu käitumisega pannakse ohtu ka iseend, sest teinekord võib see viia selleni, et politseinikud on sunnitud ohu kiireks tõrjumiseks kasutama oma teenistusrelva," rõhutas välijuht.

Kõik sündmuse täpsemad asjaolud selguvad avaliku korra raske rikkumise paragrahviga alustatud kriminaalmenetluse käigus.