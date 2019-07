Politsei palub Rakveres juhtunud liiklusõnnetuse pealtnägijate abi

Tundmatu sõiduk sõitis otsa Rakveres Koidula tänaval parklas olnud punasele sõiduautole Peugeot 307 ning lahkus sündmuskohalt.

"Liiklusõnnetuse korral, kui sõidetakse pargitud sõidukile otsa ja kahjustatud sõiduki omanik pole kohal, peab helistama häirekeskuse lühinumbrile 112 ning tegutsema vastavalt saadud suunistele," sõnas Rakvere politseijaoskonna avariipolitseinik Herdo Kala. "Sündmuskohalt lahkumine politseid teavitamata on liiklusseaduse rikkumine ja sellega kaasneb ka menetlus."

Politseinik lisas, et kui on juhtunud liiklusõnnetus ja kõik osapooled on kohal, peab esmalt veenduma, et kõik osalejad on terved. Juhul, kui keegi saab viga, peab kindlasti teavitama häirekeskust numbril 112.

"Kui õnnetus piirdub ainult varalise kahjuga, täitke ära vajalikud dokumendid ja pöörduge oma kindlustusseltsi poole. Kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb kutsuda kohale politsei, kes oskab aidata," lisas Herdo Kala.

Politsei palub Rakveres toimunud liiklusõnnetust pealt näinud inimestel või liiklusõnnetust põhjustanud autojuhil ühendust võtta telefonil 5329 2883 või e-posti teel ida.vihje@politsei.ee.