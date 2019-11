Politsei palub Rakvere vallas toimunud liiklusõnnetuse pealtnägijate abi

Esialgse info järgi juhtus liiklusõnnetus valgustatud reguleerimata ülekäigurajal, kus jalakäija sai löögi sõiduautolt Renault. Vigastada saanud tütarlaps viidi haiglasse. Sõiduki roolis olnud 1939. aastal sündinud mees oli kaine ja tal on olemas kehtiv juhtimisõigus.

„Selle konkreetse juhtumi kõiki asjaolusid selgitab välja menetlus,“ ütleb Rakvere politseijaoskonna välijuht Toivo Grünberg.

Grünberg sõnab, et pimeda saabumisel peavad kõik liiklejad olema väga tähelepanelikud.

„Sõidukijuhid peaksid ülekäigurajale lähenedes vähendama kiirust, et oleks piisavalt aega reageerida, kui jalakäija teele astub. Jalakäijatel palume aga enne tee ületamist veenduda, et autojuht on teid märganud ja annab teed. Kodust välja minnes ei tohi maha unustada ka helkurit, pimedal ajal on see kõige vajalikum aksessuaar,“ lisab politseinik.

Politsei palub kõikidel inimestel, kes seda liiklusõnnetust pealt nägid, võtta ühendust Rakvere avariigrupiga telefonil 53 29 28 83 või e-posti teel aare.soosalu@politsei.ee.

Lääne-Virumaal on toimunud sel aastal 46 liiklusõnnetust, milles on hukkunud üks inimene ja saanud vigastada 60 inimest. Eelmise aasta sama perioodiga juhtus 62 liiklusõnnetust, neis hukkus kuus inimest ja sai kannatada 74 inimest.