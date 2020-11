Politsei palub abi Valga vallas kadunuks jäänud 65-aastase Petri leidmisel

Petr lahkus sanatooriumist hommikul kella 10.30 ajal, kuid pole siiani naasnud. Politsei sai teate mehe kadumisest veidi enne kella 15 ja asus mehe asukohta kindlaks tegema.

Politseile teadaolevalt nähti Petri kirjeldusele vastavat meest täna kella 12 paiku Valga linnas. Valvekaamerate videopildist on näha, kuidas mees bussist väljus ja seal mõnda aega istus. Patrullid suundusid Valga linna Petri otsima ja kontrollisid nii bussi- kui raudteejaama, poode ja teisi avalikke kohti. Otsingutega liitus kella 18 paiku ka Keskkonnainspektsioon, kelle inimesed aitasid kontrollida sanatooriumi ümbrust.

Kuna mees võis liikuda bussiga Tartu linna suunas, kontrollivad patrullid sealset bussijaama ümbrust.

Kadunud Petr Foto: PPA

Petr on umbes 170 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega, tal on hallid lühemad juuksed. Seljas võis tal olla must nahast tagi, jalas hallid dressid ja sinised tennised. Mehe tervisliku seisundi tõttu ei pruugi ta adekvaatselt enda asukohta tajuda, samuti on tal kõndimisega raskusi. Mobiiltelefoni mehel ei ole.

Politsei palub kõigil, kes on Petrit näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.