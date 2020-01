Politsei palub abi täna hommikul raviasutusest lahkunud 88-aastase Vanda asukoha kindlakstegemisel

Vanda võib liikuda Tallinnas Nõmmel ja Mustamäe lähistel, ent välistatud ei ole ka teised Tallinna linnaosad. Vanda võib oma tervislikust seisundist tingituna olla segaduses ning ei pruugi ümbruskonda tajuda.

Vanda on umbes 150cm pikk, tal on hallid lühikesed juuksed. Haiglast lahkudes olid tal seljas hallikas jope, kaelas mustriga sall, jalas mustad teksapüksid ja valged jalanõud, peas hele müts.

Palume kõigil, kes on Vandat näinud või teavad midagi tema asukohast, sellest teavitada Häirekeskust numbril 112.

Liitun