Politsei palub abi Tallinnas kadunud eaka mehe leidmisel

Politseile sai eile teate, et esmaspäeval kella 15 paiku hüppas eakas mees üle Iru hooldekodu aia ja lahkus teadmata suunas. Mees on ka varem sarnaselt lahkunud, kuid seni alati politsei abil tagasi hooldekodusse jõudnud.

Lembit on umbes 175 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Mehel on hallid lokkis juuksed. Kaasas pole tal ei dokumente ega mobiiltelefoni.

Mehel on mäluhäired, ta jutt on küll ladus, kuid tekst võib olla mõistetamatu. Hooldekodu töötaja sõnul meeldib Lembitule ringi jalutada. Lembit on rääkinud, et ta tahab külastada Balti jaama turgu, mistõttu võib mees liikuda Balti jaama turu kandis.

Politsei palub kõigil, kes on Lembitut näinud või oskavad anda infot, mis aitaks tema asukoha tuvastada, anda sellest teada hädaabinumbril 112.