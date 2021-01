Politsei palub abi Narvas kadunuks jäänud 14-aastase Ilja leidmisel

Teada on, et noormees on ka varem kodust lahkunud, kuid mitte nii pikaks ajaks. Lisaks võib tal olla probleeme tervisega.

Ilja on 168 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja tal on tumedad juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas must jope ning jalas mustad püksid ja valge-mustakirjud jalanõud. Noormehe telefon on välja lülitatud.

Käivitatud otsingud siiamaani tulemust andnud ei ole. Politsei palub kõigil, kes on Iljat näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.