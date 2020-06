Politsei palub abi Lasnamäel jalgratturile otsa sõitnud ja sündmuskohalt põgenenud juhi leidmisel

Esialgsetel andmetel sai jalgrattur Paekaare tänaval reguleerimata ülekäigurada ületades löögi paremalt lähenenud sõidukilt. Sõiduki juht ei peatunud ning jätkas liikumist mööda Paekaare tänavat Laagna tee suunas. Kannatanu toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse. Esialgsetel andmetel juhtis sündmuskohalt põgenenud juht heledat värvi sõiduautot.

"Kokkupõrke korral peab kindlasti peatuma ja kontrollima, kas keegi vajab vajadusel arstiabi, helistama 112 ja käituma häirekeskuse töötaja juhiste järgi," ütles liiklusjärelevalve keskuse patrullitalituse juht Varmo Rein. Ta meenutab, et kui jalgrattur on kokku põrganud teise jalgratta, jalakäija või tõukerattaga, on tegemist liiklusõnnetusega ja kui keegi saab vigastada, ei tohi enne politsei saabumist sündmuskohalt lahkuda.

Kõigil, kes sattusid õnnetust pealt nägema, palub politsei helistada telefonil 612 3000 või kirjutada aadressil pohja.lmt@politsei.ee.

Sel aastal on Tallinnas ja Harjumaal juhtunud jalgratturi osalusel 90 liiklusõnnetust, milles on vigastada saanud 86 ratturit ja neli jalakäijat. Eelmisel aastal sama ajaga juhtus 40 liiklusõnnetust jalgratturi osalusel, milles hukkus üks, sai vigastada 38 ratturit ja üks jalakäija.