Politsei palub abi 9-aastase Andrei leidmiseks

Andreil ei ole kaasas mobiiltelefoni ning ta ei olnud kooli jõudnud. Ta on umbes 140cm pikk ning tal oli kodust lahkudes seljas sinise ja valgekirju jope, jalas rohelised armeelaigulised püksid ja musta värvi saapad. Peas on Andreil roheliste, kollaste ja siniste värvidega tutimüts. Andrei võib liikuda Mustamäel, Nõmmel ja Õismäe tiigi juures, ent ei ole välistatud teisedki Tallinna piirkonnad. Politseinikud on hommikust alates Andreid tema kodu lähistelt ja eelmainitud piirkondadest otsinud ning palume tähelepanelike inimeste abi lapse leidmisel.

Poisi lähedased on tema pärast väga mures ning ootavad teda koju. Politsei palub kõigil, kes on kirjeldusele vastavat last näinud või teavad tema asukohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.