Politsei palub abi 84-aastase Lea asukoha kindlakstegemisel

Leal elavad lähedased Aegviidus ja Tallinnas, mistõttu on alust arvata, et ta võib ka nendes paikades ringi liikuda. Lea on lühemat kasvu ja käib kepiga. Seljas on tal pruunikas-kirsipunane jope, heledam kootud müts ja kaasas on tal kott, mida kannab üle kõhu. Viimane kontakt oli Leaga 24. detsembri keskpäeva paiku.

2Leal võib olla oma kõrgest vanusest tingituna mõningaid probleeme mäluga, mistõttu võib ta olla segaduses. Oleme suhelnud Lea sugulastega ja kontrollinud võimalikke kohti, kus Lea võiks viibida, ent seal pole teda olnud. Samuti oleme uurinud Lea kohta lähedalasuvatest raviasutustest, kuid nendeski teda ei ole. Kontakteerume pidevalt Lea sugulaste ja tuttavatega ning aktiivsed otsingud jätkuvad," sõnas Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Mihkel-Jaagup Laats.

Politsei palub kõigil, kes on Lead näinud või teavad midagi tema asukohast, sellest teatada hädaabinumbril 112.