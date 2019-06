Politsei palub abi 61-aastase Kaja leidmisel

Naise kadumisest andis häirekeskusele reede hilisõhtul kella 23.30 ajal teada tema elukaaslane, kellega koos oli naine reede päeval Jõhvi linnas. Mees nägi naist viimati kella 13.15 ajal, kui nad linnas lahku läksid.

Elukaaslased olid kokku leppinud, et saavad kell 14 uuesti kokku, kuid naine selleks ajaks kohtumispaika ei tulnud. Ka ei olnud naine jõudnud õhtuks nende Rakvere vallas asuvasse koju, mistõttu mures elukaaslane sellest teada andis. Telefoni naisel kaasas ei ole.

Politseinikud on suhelnud naise lähedaste ja tuttavatega selgitamaks, kas naine võis minna neist kellegi juurde. Samuti on korrakaitsjad kontrollinud teisi võimalikke kohti, kuhu Kaja võis suunduda. Kontrollitakse ka linnakaamerate salvestisi, et saada selgust, kuhu Kaja Jõhvi kesklinnast suuna võis võtta. Praeguseks on kaamerapiltidest tuvastatud, et reedel kella 13.20 ajal oli Kaja Narva maanteel Jõhvi Selveri juures.

Kaja on keskmise kehaehitusega, umbes 155 cm pikk ja tal võib esineda probleeme kuulmisega. Naine kannab tumedamat oranžide triipudega kampsunit ja pikka sinakaslillat seelikut. Tal on tumehallid juuksed, mis võivad olla krunni seotud. Kaasas oli tal musta värvi seljakott.