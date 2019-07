Politsei palub abi 52-aastase Meinardi leidmisel

Meinard lahkus oma Rapla vallas Ridaküla külas asuvast kodust 28. juuni keskpäeval, kella 12.30 paiku. Hiljem samal päeval märgati teda Rapla raudteejaama lähedal.

Politseinikud on suhelnud mehe naabrite ja lähedastega, et välja selgitada tema võimalik asukoht. Kontrollitud on ka ümbruskonda, meditsiiniasutusi ning linnakaamerate videosalvestisi, kuid tema viibimiskohta pole õnnestunud tuvastada.

Meinard on 190 sentimeetrit pikk, tumedate juuste ja keskmise kehaehitusega. Kodust lahkudes olid tal jalas tumesinist värvi teksapüksid ja sinise ning punasega spordijalatsid. Meinardil oli kaasas musta värvi nahast seljakott ja ta lahkus musta värvi jalgrattal Cresent, millel olid pakiraamid ees ja taga.

Politsei palub kõigil, kes on kirjeldusele vastavat meest liikumas näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.