Politsei palub abi 42-aastase Annese leidmisel

Annes elab Ida-Virumaal Lüganuse vallas Püssi linnas, ent ta võib ringi liikuda Rakveres.

Annes on keskmise kehaehitusega ja 178 cm pikk. Seljas võib tal olla tumeroheline jope, jalas tumedad teksapüksid ja mustad kauboisaapad ning peas valge kootud müts.

Annesel on pruunikad juuksed ning tema pea on eestpoolt kiilas. Kõrvas on tal kullast kõrvarõngad.

Politsei on suhelnud Annese lähedaste ja tuttavatega, ent seni ei ole õnnestunud mehe asukohta kindlaks teha. Politsei jätkab tegevusi mehe leidmiseks.

Politsei palub kõigil, kes on fotol kujutatud meest näinud või teavad tema asukohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.