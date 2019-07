Politsei palub abi 37-aastase Aleksandri asukoha väljaselgitamisel

Politseinikud on suhelnud mehe naabrite ja lähedastega, et koguda infot tema võimaliku asukoha kohta. Samuti on kontrollitud ümbruskonda ja meditsiiniasutusi ning läbi töötatud linnakaamerate videosalvestisi, kuid tema viibimiskohta pole õnnestunud tuvastada.

Aleksandr on 178 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Kodust lahkudes kandis ta seljas tumedat t-särki ja teksaseid.