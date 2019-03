Politsei palub abi 15-aastase tüdruku ja 14-aastase poisi leidmisel

Väidetavalt on noori täna hommikul kella 7.40 paiku nähtud Lasnamäel Seli bussipeatuses. Nad võivad viibida suurtes kaubanduskeskustes, Pae turu juures või sealsetes kauplustes.

Darja on umbes 160 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja ta kannab prille. Neiu seljas oli tume mantel, jalas heledad teksad ja spordijalatsid. Ühel teatele lisatud pildil on tal pikad juuksed, kuid praegu on tal lühike soeng. Tüdrukul on kaasas seljakott.

Viktor on 178 cm pikk, tal on üle õlgadeni mustad juuksed ja kannab musta värvi riideid.

Palume kõigil, kes on neid näinud, viivitamatult helistada numbrile 112, sest on alust arvata, et noorte elu võib olla ohus.