Politsei palub abi 15-aastase Karislavi ja 14-aastase Ivani leidmisel

Noormehed võivad olla Tallinnas ja liikuda koos. Politseinikud on praeguseks kontrollinud aadresse, kus noormehed võisid viibida, kuid otsingud pole veel tulemust andnud.

Ivan on 166 sentimeetrit pikk, tal on heledad lühikesed juuksed. Kodust lahkudes olid Ivanil seljas musta värvi riided, peas nokamüts ning jalas tossud Vans.

Karislav on umbes 170 sentimeetrit pikk, ta on aetud peaga ning kodust lahkudes oli tal seljas must jope, must pusa, jalas spordipüksid ning tumesinised Nike'i tossud.

Politsei palub Ivani või Karislavi näinud või nende asukohta teadvatel inimestel helistada häirekeskuse telefoninumbril 112 või teatada e-posti teel natalja.burjakova@politsei.ee.