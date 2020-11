Politsei otsis Tallinnas kadunud Natelat

Natela lahkus oma kodust Sõpruse puiesteel kella 21.30 paiku täna õhtul. Lähedased otsisid teda koduümbrusest, kuid kui naist ei õnnestunud leida, teavitasid nad tema kadumisest politseid. Natela võis ka bussi peale minna. Naine on varasemalt sarnaselt kodust lahkunud ning teda on leitud näiteks poodidest. Oma tervislikust seisundist tulenevalt ei pruugi Natela ümbruskonda tajuda.

Teade eaka naise kadumisest edastati Harjumaa politseipatrullidele ning munitsipaalpolitseile ja turvafirmadele. Politseinikud kontrollisid ümbruskonda ning suhtlesid lähedastega, et koguda infot naise võimaliku liikumissuuna kohta.

Natela on umbes 160 cm pikk ja kõhna kehaehitusega ning tal on hallid juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas oranž hommikumantel ja jalas toasussid.

Politsei palub kõigil, kes on naist näinud või kellel on infot Natela võimaliku asukoha osas, sellest teada anda hädaabinumbril 112. Naist nähes palub sellest politseile teada anda ja jääda tema juurde kuni politsei saabumiseni.

Kell 00:39 teatas politsei, et Natela on leitud ning temaga on kõik korras.