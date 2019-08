Politsei otsis Tallinnas ja Pärnus läbi kanepipoed

Kõnealustas poodides müüdavad kanepitooted sisaldavad kauplejate sõnul peamiselt CBD-d ehk kannabidiooli, mis on üks kanepis sisalduvaid toimeaineid. Kanepi toimeainetest on keelatud tetrahüdrokannabinool ehk THC selle psühhotroopse toime tõttu.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul näitavad kogutud andmed, et neis poes müüdavates toodetes võib ehk THC sisaldus ületada lubatud määra, milleks on 0,2%.

„Meil on alus arvata, et neis poodides müüdavates kanepitoodetes võib THC sisaldus olla lubatust kõrgem ehk üle 0,2%. Läbiotsimisel konfiskeerisime hulga kanepitooted, sealhulgas erinevad kanepitaime osasid, mille saadame kontrolliks ekspertiisi,“ lausus ta.

Tambre lisas, et iga ettevõtja peab olema kursis, milliseid tooteid tema poes müüakse. „Tooteid hankides internetist ja välisriikidest tuleb veenduda, et need on seaduslikud. Vastutus lasub toote käitlejal ehk antud juhul kauplejal."

Ta rõhutas, et kanepi kasvatamine narkootilise aine valmistamise eesmärgil on keelatud. „Inimesed, kes kanepitoodetega tegelevad, peavad olema kursis regulatsioonidega. Põllumajandusliku tootmise eesmärgil võib kanepit kasvatada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika asjakohase turukorraldusabinõu nõuete kohaselt ehk siis, kui THC sisaldus jääb alla 0,2%."

Läbiotsimised viidi läbi 23. augustil alustatud kriminaalmenetluste raames.