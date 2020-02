Politsei otsis Haapsalus kadunud 16aastast Geitsi

Politsei sai teate noormehe kadumisest eile, 4. veebruari õhtul kella 19.40 paiku, kui Geits ei naasnud koolist. Noormehel polnud telefoni, seega ei saa temaga ühendust ning varasemalt pole ta sa selliselt kadunud.

Politsei käivitas koheselt otsingud ning kontrollitud on Haapsalu ümbruskonda ja erinevaid aadresse, kus poiss võiks viibida. Samuti on suheldud lähedaste ja tuttavatega ning kogutud infot Geitsi võimaliku liikumissuuna kohta. Viimati nähti Geitsi kella 17 paiku Haapsalu kaubamaja juures.

Kella 12.35 paiku kinnitas PPA, et tänu tähelepanelike kodanike vihjetele leidis politsei täna kella 11.30 ajal Geitsi Tallinnast Rocca al Mare keskuse juurest. Selgus, et noormees oli eile õhtul sõitnud bussiga Haapsalust Tallinnasse. Temaga on kõik korras ja ta toimetatakse tagasi koju.