Politsei otsib Võrus kadunud 92-aastast Helgit

Täna pöördus politseisse murelik lähedane, kes teavitas, et tema ema asukoht on teadmata. Teada on, et naisel ei ole kaasas telefoni ning ta kipub asju unustama, mistõttu võib ta hätta sattuda.

Viimati nähti Helgit 3. jaanuari hommikul Võrus Räpina maanteel koeraga jalutamas. Praeguse seisuga on politseinikud kontrollinud lähedalasuvaid piirkondi, kuid paraku tulemusteta.

Helgi on hallide juuste, kõhna kehaehitusega ning pisut küürus. Seljas võib tal olla sinine jope. Temaga koos võib liikuda väiksemat kasvu beeži värvi koer.

Politsei palub kõigil, kes on kirjeldusele vastavat naist liikumas näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

Liitun