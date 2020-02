Politsei otsib Võrus kadunud 34-aastast Janekit

Janekit nähti viimati kolmapäeva hommikul, kui ta lahkus Võru majutusasutusest. Järgnevate päevade jooksul ei ole ta vastanud lähedaste sõnumitele, püüdlustele temaga kontakti saada ning tema asukoht on praegu teadmata.

Politseipatrullid on käinud Võru linnas ja selle ümbruses läbi erinevad piirkonnad, kuhu Janek võis liikuda ning kontrollinud raskesti liigipääsetavaid alasid drooniga. Seni ei ole mehe otsingud vilja kandnud.

Janek on 1,74 m pikk, turskema kehaehitusega ja tal on heledad lühikesed juuksed. Teadaolevalt on tal seljas hallikas jope, dressid ning värvilised spordijalanõud.

Palume kõigil, kes on Janekit pärast kolmapäeva hommikut näinud anda sellest teada hädaabinumbril 112.