Politsei otsib varavastastes kuritegudes kahtlustatavat noormeest

2. märtsil purustati Narvas Kreenholmi tänaval asuvas pandimajas klaas ja üritati kuldehteid varastada, kuid see ei õnnestunud. Samuti sisenes noormees Narvas Tallinna maanteel asuvasse kauplusesse, lõi korduvat vitriini, kuid klaas ei purunenud ja noormees põgenes.

Samuti 2. märtsil varastati Narvas Tallinna maanteel asuvast kauplusest kosmeetikatooteid summas üle 600 euro.

"Praeguseks kogutud tõendid viitavad sellele, et nende kuritegudega on seotud 18-aastane Daniil. Kuna politseil on alust arvata, et noormees võib toime panna uusi kuritegusid, palume kõigil, kes teda näevad, võtta viivitamatult ühendust politseiga," ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov.

Politsei palub kõiki, kel on infot noormehe võimalikust asukohast, võtta ühendust telefonil 112, 5302 5532 või 357 6007 või kirjutada aadressile sergei.maslennikov@politsei.ee.