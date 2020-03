Politsei otsib Valgamaal Koorkülas kodust lahkunud 78-aastast Märti

Märdi lähedane pöördus täna politseisse ja andis teada, et mees on oma kodust lahkunud ning telefoni maha jätnud. Viimane kontakt oli lähedastel Märdiga 5. märtsil. Mehe tervis on halb, ta vajab igapäevaselt ravimeid ning seetõttu võib tema elu olla ohus.

Politsei on Märti otsinud koertega nii tema elukoha läheduses olevast metsast kui ka põllult. Samuti on läbi vaadatud tema lähedase mahajäetud talu ümbrus. Politseil on alust arvata, et Märt võib liikuda Merida firma helelillat värvi naiste jalgrattaga.

Märt on umbes 180 cm pikk, keskmise kehaehitusega. Seljas on tal musta värvi kilepüksid, heleroheline tuulejope, tumepruun kootud villane müts ja jalas kummikud.

Politsei palub kõigil, kes on Märti näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.