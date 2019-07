Politsei otsib Tartus kadunuks jäänud Meelist, kelle terviseseisund võib olla halb

Meelis on ka varem lähedaste teadmata ringi liikunud nii, et tema asukoht on neile teadmata. Samas ei ole mehel sedapuhku kaasas ravimeid, milleta võib ta terviseseisund kiirelt halveneda. Nii on võimalus, et Meelis võib olla hätta sattunud. Teada on, et viimati nägid tuttavad Meelist 1. juulil, kui nad Tartus Jaama tänaval korteris ühiselt aega veetsid.

Pole teada, kuhu mees sealt edasi võis minna, kuid Mõisavahe tänavale elukaaslase juurde ei ole ta seni tagasi jõudnud. Ka pole teda vanematekodus, mis asub Harjumaal. Telefoni mehel kaasas ei ole.

Meelisel võivad jalas olla lühikesed tumedad püksid ja sinised jalanõud ning seljas tume T-särk.

Kel on infot, mis aitaks Meelise asukohta selgitada, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.