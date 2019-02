Politsei otsib Tartus juhtunud avarii põhjustajat

PPA

Täna hommikul avastati, et Tartus Ravila tänaval AS Schenkeri sissesõiduteel on seni tuvastamata suurem sõiduvahend sõitnud otsa parkivale Volvo veokile