Politsei otsib Tartumaal kodust lahkunud 15-aastast Margotit

Nädalavahetusel sai politsei teate, et 23. juunil lahkus Tartumaal Peipsiääre vallas oma kodust 15-aastane Margot, kes pole seni koju tagasi tulnud. Vahepeal õnnestus lähedastel neiuga interneti vahendusel ühendust saada, ent viimastel päevadel eiras neiu kõnesid, kuni lülitas ilmselt telefoni välja.

Kuigi neiu on ka varem sarnaselt kodust lahkunud ja ära olnud, on ta neil kordadel mõne aja möödudes alati tagasi tulnud. Politsei kogus infot tüdruku tutvusringkonnast ja võimalikest viibimiskohtadest, ent see töö pole seni tema praeguse asukoha tuvastamiseni veel viinud. Otsingud ja info kogumine jätkub. Mõnede vihjete järgi võib neiu liikuda Lääne-Virumaa kandis, kuid välistatud ei ole ka teised piirkonnad.

Margotil olid viimati jalas musta värvi püksid ja seljas tume dressipluus. Kaasas võib tal olla väiksem riidest musta värvi seljakott. Ta on umbes 165 cm pikk, helepruunide juustega, mis on kuklalt siilisoengusse lõigatud.

Kui keegi on kirjeldusele vastavat neiut viimastel päevadel näinud või omab infot tema võimalikust viibimispaigast, palutakse sest teatada telefonil 112.