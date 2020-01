Politsei otsib Tartumaal kadunud 62-aastast Harrit

Nädalavahetusel sai politsei teate, et lähedastel pole kahe nädala vältel õnnestunud kontakti saada 62-aastase Harriga. Praegu teadaolevalt pidanuks Harri 15. jaanuaril sõitma Põltsamaale sugulase juurde ning päev hiljem sealt tagasi koju tulema.

Politsei kontrollis võimalikke aadresse, kus mees võiks viibida, sama tööga jätkatakse praegugi. Ühe aadressi kontrollimisel ilmnes, et Harri oli 15. jaanuaril käinud hoopis Tartu vallas Sinikülas sõbra juures, kust ta enda sõnul pidi minema edasi Laeva poodi. Telefoni Harril kaasas ei ole ning tema asukoht on pärast 15. jaanuari teadmata. Mees on aastaid tagasi samamoodi kuuks ajaks kaotsi jäänud, toona leiti ta aega veetmast Tartus Supilinnas ühes mahajäetud majas.

Harri on umbes 180 cm pikk, kõhna kehaehituse ja hallide juustega. Seljas võis tal olla must jope, jalas sinised teksad ning hallid tossud. Lahkudes oli tal kaasas ka sinise-musta värvi seljakott.

Kui keegi on kirjeldusele vastavat meest näinud või teab, kus ta viibida võiks, palutakse sest teatada numbril 112.