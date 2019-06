Politsei otsib Tartumaal kadunud 31-aastast meest

Politsei sai täna hommikul teate, et 21. juunil Nõos oma sõbra juures saunas käinud ning siis jalgsi Tartu poole teele asunud Dein ei ole tänaseni koju jõudnud. Lähedastes tekitas see suurt muret, kuivõrd mehe selline käitumine erineb oluliselt harjumuspärasest.

Seni kogutud infole tuginedes on politseil põhjust arvata, et kõrvalise abita võib mehe elu ohtu sattuda. Deini telefon on välja lülitatud.

Tänasest hommikust alates on politsei ühes lähedastega meest otsinud. Läbi on kontrollitud mehe sõprade ja tuttavate kaudu tema võimalikud viibimispaigad, kuid meest pole seni õnnestunud leida.

Dein on 190 cm pikk, kõhna kehaehituse, lühikeste juuste ja kiilaneva pealaega. Teada on, et jalas on tal teksased ja sandaalid ning seljas tume T-särk. Kaasas on tal must seljakott ning käel kannab nutikella.

Viimati nähti meest väidetavalt 23. juuni õhtul Nõo Konsumi lähistel, kuid sest ajast on teadmata, kuhu ta edasi liikuda võis.

Kel on infot mehe võimalikust asukohast või on teda kuskil liikumas näinud, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.