Politsei otsib Tallinnas kaubanduskeskustele pommiähvardusi saatnud inimest

„Sarnaseid pommiähvarduste laineid on varem olnud nii naaberriikides kui ka kaugemal. Eile kontrollisid demineerijad ähvarduse saanud ettevõtteid ning ühelgi juhul ohtu ei tuvastatud. Oleme praegu otsustanud, et ähvarduse masspostitamise adressaate kontrollitakse, kuid massevakuatsiooni ei korralda. Ähvardaja eesmärk ongi inimeste igapäevategemisi häirida ja selle abil tähelepanu saada. Oleme veendunud, et tegemist on pahatahtliku masspostitusega ja tegelikku ohtu ei ole,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Eilse ja tänase jooksul on pommiähvarduse sisuga tulnud e-kirju saadetud politseile teadaolevalt kümnele adressaadile. Kuna kirjad saabusid nädalavahetusel ja ka öisel ajal, ei pruugi kõik ähvarduskirjad olla politseini jõudnud.

„Kui mõni ettevõte avastab veel pommiähvardusega kirju, siis palume seda mitte kustutada ning teatada sellest Häirekeskuse numbril 112,“ lisas Urmet Tambre.

Eile tehti pommiähvardus Viru keskusele, Kristiine keskusele, Rocca Al Mare keskusele ja Arsenali keskusele. Täna tehti ähvardus ka Nautica keskusele ning uuesti Viru keskusele.