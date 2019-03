Politsei otsib Tallinnas kadunud Alexandrat

Eile õhtul lahkus oma kodust Tallinnas A. H. Tammsaare teel 46-aastane Alexandra. Lahkudes oli tal seljas helebeeži värvi jope, jalas musta värvi saapad ja musta värvi püksid ning peas musta värvi müts. Alexandra on täidlasema kehaehitusega ja tal on tumedad lühikesed juuksed.

Info naise kadumisest on edastatud politseipatrullidele ning politseinikud on kontrollinud nii rongi- kui bussijaama ja laevareisijate nimekirju veendumaks, et naine ei ole riigist lahkunud.

Et puudub igasugune info Alexandra võimalikest liikumissuundadest ja kuna oma tervisliku seisundi tõttu võib ta sattuda kõrvalise abita ohtu, palub politsei kõigil, kes naist näevad, helistada viivitamatult 112