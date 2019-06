Politsei otsib Tallinnas kadunud 19-aastast Brandon-Enricot

Brandon-Enrico lahkus 19. juunil omavoliliselt haiglast ning peale seda ei ole tema lähedastel õnnestunud mehega kontakti saada. Politseinikud leidsid mehe 21. juunil Peterburi teel linnapiiril asuvast metsast ning võtsid mehe auto peale, et ta haiglasse viia. Haigla juurde jõudnuna asusid politseinikud mehega haigla vastuvõttu liikuma, kui ootamatult otsustas mees ära joosta.

Mees võttis suuna lähedalasuvasse metsa, kus politseinikud koos teenistuskoertega teda otsisid. Paraku ei andnud tunde väldanud otsimine piirkonnas tulemust ning meest ei leitud. Politseinikud on suhelnud mehe lähedastega ning kontrollinud tema võimalikke viibimispaikasid, kuid paraku ei ole seni õnnestunud meest leida.

Brandon-Enrico on umbes 170 cm pikk ja kõhnema kehaehitusega. Vasaku põse peal on tal välgunoole tätoveering. Jalas võivad tal olla heledad katkised teksapüksid ja punast värvi särk. Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni.

Politseil on alust arvata, et mehe elu võib kõrvalise abita olla ohus. Seetõttu palume kõigil, kel on infot mehe võimalikust asukohast või kes on teda kuskil liikumas näinud, anda sellest teada hädaabinumbril 112.