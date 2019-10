Politsei otsib Tallinna lahest inimest

Foto on illustreeriv Foto: Madis Veltman

Täna õhtul sai merevalvekeskus teate, et Tallinna lahes Naissaare ja Kakumäe poolsaare vahelisel alal on jahilt inimene vette kukkunud. Inimest otsitakse seni, kaasatud on nii kaatripatrull kui ka lennusalga kopteri meeskond.