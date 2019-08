Politsei otsib Rootsis kadunud 50-aastast Tarmot

Eesti kodanik jäi kadunuks maikuu alguses ligi 300 kilomeetri kaugusel läänes Stockholmist, kui ta Backgardeni asulast teadmata suunas lahkus. Ida-Virumaalt Kiviõli linnast pärit Tarmo viibis Rootsis seoses tööga. Mehe mobiiltelefon on välja lülitatud.Tarmo on 178 cm pikk ning keskmise kehaehitusega.

Jõhvi politseijaoskonna vanemuurija Taavi Unuks selgitas, et politseinikud on olnud ühenduses Rootsi kolleegidega, kuid mehe asukoht ei ole seni teada. „Kontrollime vihjet, et mees võib viibida Eestis. Seetõttu pöördume abipalvega avalikkuse poole. Juhul, kui te olete Tarmot näinud või teate, kus ta võib viibida, andke sellest teada helistades numbril 112,“ sõnas uurija.

Politsei palub, et ka Tarmo ise politseiga ühendust võtaks, sest tema lähedased on ta äraoleku pärast mures.