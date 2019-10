Politsei otsib rehabilitatsioonikeskusest lahkunud 42-aastast Maitu

Jõhvi politsei piirkonnavanem Anna Tihhomirova kirjeldas, et haiglapersonali sõnul lahkus mees eile õhtupoolikul omavoliliselt ootamatult haiglast, jättis maha oma telefoni ja dokumendid ning ei ole seni taastusravikeskusesse tagasi tulnud ega endast märku andnud. „Varasemaltki on politseil olnud mehega sarnaseid kogemusi ning kokkupuuteid põhjusel, et ta on olnud abivajavas seisus ning vajanud tagasi rehabilitatsioonikeskusesse toimetamist. Seda arvesse võttes on põhjust arvata, et sellelgi korral võib mehe elu kõrvalise abita ohtu sattuda,“ hindas piirkonnapolitseinik.

Ta lisas, et seni kogutud infole tuginedes on politseil alusta arvata, et mees võib liikuda kas Jõhvi või Kohtla-Järve kandis. Oleme neis piirkondades üle kontrollinud teadaolevat viibimispaigad, kus mees varasemalt aega on veetnud, kuid seni meest leida pole õnnestunud. Lisaks on politsei suhelnud mehe pere ja lähedastega, kuid ka nemad ei ole Maidust midagi kuulnud.

Taastusravikeskusest lahkunud Mait on pikka kasvu ja kõhna kehaehitusega. Seljas kandis ta tumesinist jopet.

Politsei palub, et kui keegi on Maitu pärast 8. oktoobrit näinud või teavad, kus ta viibida võiks, anda sellest hädaabinumbril 112 teada.