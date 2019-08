Politsei otsib ratturit, kes sõitis otsa Tallinna kesklinnas kõnniteel kõndinud lapsele

Esialgsetel andmetel sõitis tundmatu jalgrattur kõnniteel otsa kõndinud lapsele, kes sai õnnetuse tagajärjel viga. Jalgrattureid oli praeguse info kohaselt kolm. Noormehed lahkusid sündmuskohalt suunaga Viru ringi poole.

Eeldatav liiklusõnnetuse põhjustaja on noormees, kel oli peas must nokamüts, seljas must dressipluus, jalas tumedamat värvi lühikesed püksid. Ta sõitis tumedat värvi jalgrattaga.

Vigastada saanud laps viidi haiglasse.

„Sõita lapsele otsa ja lahkuda sündmuskohalt, pakkumata abi silmnähtavate vigastustega kannatanule, on väga näotu tegu. Mitte kellelgi ei ole nii kiire, et sellises olukorras niimoodi käituda,“ sõnas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariipolitseinik Hannes Ploompuu. „Kahjuks ei õnnestunud veel jalgratturi isik kindlaks teha, sellepärast palume pealtnägijate abi. See jalgrattur võib ka ise politseiga ühendust võtta.“

Tänavu toimus jalgratturite osalusel 142 liiklusõnnetust, neis hukkus kaks jalgratturit, sai vigastada 138 jalgratturit. Jalakäijatega toimus sel aastal 168 liiklusõnnetust, hukkus üheksa inimest, nende hulgas üks laps. Kannatada sai 167 inimest, sh 34 last vanuses kuni 15 aastat.

Politsei palub selle liiklusõnnetuse pealtnägijatel ja ka sellest liiklusõnnetusest kaamerate salvestisi omavatel inimestel võtta ühendust numbril 612 3000 (E-R 8.00-19.00) või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.