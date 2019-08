Politsei otsib Raplamaal lastekülast lahkunud 12-aastast Kristiinat

Kristiina lahkus lastekülast laupäeval, 27. juulil ja samal päeval anti sellest ka politseile teada. Isiklikku telefoni tal kaasas ei ole, kuid viimane teadaolev kontakt temaga oli teisipäeval, 30. juulil. Ta on ka varem ära jooksnud, kuid on siis õige pea üles leitud. Kõrvalise abita võib tüdruk sattuda hätta.

Politseinikud on suhelnud tüdruku lähedaste ja tuttavatega, samuti kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku, kuid seni paraku tulemusteta. On teada, et tüdruk võib pöidlaküüdi abil ringi liikuda Lõuna-Eesti kandis, viimase info kohaselt võib ta olla Tartumaal.

Kristiina on kõhna kehaehitusega ja umbes 165 cm pikk. Lahkudes olid tal jalas beežid lühikesed püksid ja beež pluus. Ta on julge suhtleja.

Politsei palub kõigil, kes on Kristiinat näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.