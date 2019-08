Politsei otsib Raplamaal kodust lahkunud Kevinit ja Romekit

Häirekeskusele andsid murelikud lähedased poiste kadumisest teada eile. Politseile teadaolevalt liiguvad poisid ringi koos ja viimase info kohaselt võisid nad minna Pärnusse.

Raplast lahkunud Romek

14-aastane Kevin on umbes 165 cm pikk ja tal on helepruunid juuksed. Kodust lahkudes oli Kevinil seljas musta värvi kapuutsiga pusa, jalas rohelised lühikesed püksid ja peas nokkmüts. Kaasa võttis ta musta värvi seljakoti.

15-aastane Romek on sportliku kehaehitusega, umbes 170 cm pikk ja tal on pruunid juuksed. Seljas võib tal olla helehall Nike'i dressipluus, jalas hallid lühikesed püksid või sinised teksapüksid ja valgete kirjadega Nike'i tossud. Peas võib ta kanda nokkmütsi. Lisaks võivad Romekil kaasas olla must üle pea selga käiv jope ja must seljakott.

Politseinikud on kontrollinud poiste võimalikke asukohti ning kogunud infot lähedastelt ja tuttavatelt, kuid paraku pole neid seni leitud.

Politsei palub kõigil, kes on Kevinit ja Romekit näinud või omavad teavet poiste võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.