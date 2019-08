Politsei otsib Raplamaal kadunud 69-aastast Reinu

Politseile teadaolev viimane kontakt mehega oli 26. juunil telefoni teel. Viimati nähti Reinu kas 25. või 26. juunil Raplas Alu teel kaupluses. Kuhu mees sealt edasi suunduda võis, ei ole paraku teada.

Mees on liikuva elustiiliga ja sõidab igapäevaselt valget värvi uuema jalgrattaga. Ta võib korraga läbida üsna pikki vahemaid ning liikuda nii Raplamaal kui ka Harjumaal. Kõige sagedamini sõidab ta rattaga ringi Kodilas, Raplas, Märjamaal ja Varbolas, aga ka Kohila ja Kernu kandis. Lähedased ja tuttavad hakkasid mehe pärast muret tundma, kui meest polnud juba päevi kodus olnud ja kontakti temaga enam ei saadud. Häirekeskusele anti tema kadumisest teada 24. juulil.

Rapla piirkonnapolitseinik Elle Tikki rääkis, et politseinikud on Reinu võimalike asukohtade kohta kogunud infot nii tuttavatelt kui ka erinevatelt asutustelt. „Oleme saanud infot mehe võimalike ajaveetmise paikade kohta ja kogunud infot tema liikumiste kohta. Lisaks oleme kontrollinud paiku, mille kohta on kindlalt teada, et ta neid rattaga läbib,“ sõnas Tikki. Paraku ei ole meest seni leitud.

Rein on hallikate juustega, kõhna kehaehitusega ja umbes 170 cm pikk. Ta võib ringi liikuda valget värvi uuema naiste jalgrattaga ja tal võib kaasas olla punane spordikott. Kahjuks ei ole teada, missugused riided Reinul viimati seljas olid. Tavapäraselt on tal peas müts, jalas pikad püksid, seljas kas kampsun või jope, millel peal helkurvest.

Politsei palub kõigil, kes on Reinu ja/või kirjeldusele vastavat jalgratast näinud või omavat teavet mehe võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 1