Politsei otsib Põlvamaal kadunud 44-aastast Kuldarit

Politsei palub kaasabi selgitamaks 44-aastase Kuldari asukohta, kes lahkus möödunud reedel oma kodust Põlvamaal ning pole seni sinna naasnud.

Täna sai politsei teate, et 7. juunil pidi Kuldar Põlva vallas Kiisa külas kodust tööle minema, ent sinna ta ei jõudnud ning tema asukoht on seni teadmata. Mehe telefon on välja lülitatud.

Lähedased otsisid meest esiti omal jõul, kuid kuna see tulemust ei andnud, kaasasid appi politsei. Ühe vihje kohaselt olla Kuldarit nähtud laupäeval aega veetmas Tromsi külas ühes talus, kust ta omakorda teadmata suunas edasi liikus. Politsei on kontrollinud piirkonda jäävaid talumaju, ka metsatukkasid ja teisi kohti, kuhu mees võinuks minna aega veetma või teel olles sattuda.

Täna pärastlõunal viis politsei piirkonnas läbi ka ulatuslikuma maastikuotsingu ahelike ja drooniga, ent meest paraku sealt ei leitud. Otsimine jätkub.

Kuldaril on tavaliselt peas punane nokamüts ja jalas teksased. Tema täpsem riietuse kirjeldus pole teada.

Kui kellelgi on infot Kuldari asukohast või on teda pärast 7. juunit näinud, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.