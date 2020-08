Politsei otsib Pärnus kadunud 50-aastast Marvet

Murelikud lähedased andsid Marve kadumisest politseile teada täna. Politsei asus naist koheselt otsima ja on suhelnud ka tema lähedastega. Kontrollitud on Marve elukohta Pärnus Aia tänaval, võimalikku viibimiskohta Tallinna maanteel ja kohti, kus ta sagedamini liigub. Marve mobiiltelefon on välja lülitatud.

15. augustil oodati Marvet kohtumisele Tartus, kuid sinna ta ei jõudnud.

Keskmise kehaehitusega Marve on umbes 165cm pikk, tal on heledad lühikesed juuksed ja sinised silmad. Kui Marvet bussijaamas nähti, oli tal seljas sinakat tooni pükstükk (ühes tükis pluus ja püksid) ja peal sinine teksasjakk.

Politsei palub kõigil, kes on Marvet näinud või kel on infot naise võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada e-posti aadressil anni.pallas@politsei.ee, telefonil 59141282 või hädaabinumbril 112.