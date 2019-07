Politsei otsib Pärnus kadunud 29-aastast Vassilit

Vassili lahkus oma elukohast Oja tänaval eile pärastlõunal ja kella 15.40 paiku märgati teda kõndimas mööda Oja tänavat Tallinna maantee suunas. Viimati nähti teda öösel vastu tänast kella 01.30 paiku Pärnu kesklinnas Rüütli platsil (Iseseisvuse väljakul).

29-aastane Vassili vajab toimetulekul abi, ta on 155-160 sentimeetrit pikk ja kõhnema kehaehitusega. Kodust lahkudes olid tal jalas mustad tossud ja hallid dressipüksid, seljas kandis ta halli-mustatäpilist tepitud jopet ning peas oli tal sinine nokamüts.

Politseinikud on suhelnud mehe naabrite ja lähedastega, et välja selgitada tema võimalik asukoht. Kontrollitud on ka ümbruskonda, meditsiiniasutusi ning linnakaamerate videosalvestisi, kuid tema viibimiskohta pole õnnestunud tuvastada.

Kõndimisel on Vassilile iseloomulik hoogsalt kätega vehkida. Talle meeldib sõita bussidega ja viibida kohvikute ümbruses ning parkides. Vassili on väga sõbralik ja jutukas ning räägib ainult eesti keeles.

Politsei palub kõigil, kes on kirjeldusele vastavat meest liikumas näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112, või 53231473.