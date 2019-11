Politsei otsib Pärnus kaduma jäänud 28-aastast meest, kelle elu võib olla ohus

Murelikud lähedased teatasid Taavi kadumisest häirekeskusele eile. Viimati nähti Taavit pühapäeval kella 13.30 paiku Pärnus Suur-Kuke tänaval, kus elab tema sugulane. Politseile teadaolevalt viibis Taavi samal päeval hiljem ka oma kodus Pärnus Rõugu tänaval.

Tema edasine asukoht on teadmata. Taavi elu ja tervis võivad olla ohus. Politsei on suhelnud tema lähedastega ja kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku Pärnus, kuid Taavit leidnud ei ole.

Taavi on umbes 197 sentimeetrit pikk, saleda kehaehitusega ja ümarama näoga. Tema lõual võib olla habemetüügas, pealagi on kiilas. Tal on kaelal kaks piklikku armi ja tema silmad on rohelised.

Tal võib seljas olla must jakk ja paksem pikkade varrukatega must pluus, millel on ees valge kiri. Peas võib tal olla must villane müts ja jalas mustad vabaajajalatsid. Kõndides kipub Taavi keha ettepoole kaldu hoidma. Ta kõnnib pika sammuga ja hoiab käed peaaegu liikumatult kõrval.

Politsei palub kõigil, kes on näinud kirjeldustele vastavat meest või teavad infot Taavi asukoha kohta, sellest teada anda telefonil 51998082, häirekeskuse lühinumbril 112 või e-posti teel anni.pallas@politsei.ee.