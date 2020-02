Politsei otsib Pärnumaal kadunud 61-aastast Milvit

Häirekeskus sai Milvi kadumisest info täna hommikul, kui murelikud lähedased teada andsid, et naine on teadmata suunas kodust lahkunud ega ole sinna juba mitu päeva naasnud. Viimati nähti Milvit oma elukohas Pallika külas pühapäeval, 9. veebruaril kella 23 ajal õhtul. Naise telefon on kodus.

Politseinikud koos vabatahtlikega alustasid täna Milvi kodu ümbruses otsinguid ning kammivad läbi ka lähedusse jäävat metsatukka. Kaasatud on kaks otsingukoera ja maastikku vaadatakse läbi ka ATV-ga.

Milvi on kõhna kehaehitusega ja umbes 155 cm pikk. Tal on pruunid lühikesed juuksed ja hallid silmad. Milvil peaks seljas olema tume jope, jalas tumesinised teksad ja tumedad tossud. Naine võib kanda prille.

Politsei palub kõigil, kes on Milvit näinud või omavat teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada numbril 529 5786 või 112.