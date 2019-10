Politsei otsib Lõuna-Eesti haiglast lahkunud 81-aastast Ilmarit

Eile õhtul kella 21 paiku sai politsei teate, et Võrumaal Lõuna-Eesti haiglast on omavoliliselt lahkunud 81-aastane mees. Haiglapersonali sõnul käis mees õhtul kella 20 paiku väljas suitsetamas ning oma palatisse peale seda enam ei naasnud. Politsei käivitas teate laekudes kohe otsingud, mille käigus vaadati nii droonilennul kui teenistuskoera abil üle haigla ümbrus ning lähedalasuv mets. Suhtluses lähedastega selgitati välja ka mehe kodupaik Antslas ning ka see kontrolliti üle. Paraku meest seni leida pole õnnestunud.

Otsingud jätkuvad ka praegu, mil politsei vaatab haigla ümbruse ka päevavalguses üle, lisaks kontrollib haiglapersonal üle raviasutust välistamaks võimaluse, et mees mõnes teises palatis või haiglatiivas viibib.

Ilmar on lühikest kasvu, käib kepi toel ning lonkab. Haiglast lahkudes olid tal jalas mustad dressipüksid, ruuduline särk ja sandaalid. Üleriideid mehel seljas ei olnud.

Kui keegi on kirjeldusele vastavat meest kusagil liikumas näinud, palutakse sest teatada politseile telefonil 112.