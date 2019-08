Politsei otsib liiklusõnnetuses osalenud rolleri juhti

Esialgsetel andmetel oli roller punast värvi ning selle roolis võis olla keskealine mees. „Selle juhtumi asjaolud selgitab välja menetlus, kuid selge on see, et liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine ei ole lubatud Häirekeskusele teada andmata ja abi kutsumata,“ sõnas Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin.

Narva politseijaoskond palub abi rolleri roolis olnud mehe isiku tuvastamiseks. Inimesed, kes juhtusid liiklusõnnetust pealt nägema, saavad sellest teada anda numbril 357 6008 tööpäeviti kell 8–17 või kirjutada aadressile dmitri.narolin@politsei.ee. Rollerijuht võib samuti pöörduda politseisse.