Politsei otsib kodust lahkunud 14-aastat Laglet

Lagle lahkus eile õhtul oma Räpina vallas Ristipalo külas asuvast kodust ning ei ole koduste juurde praeguseni naasnud. Tüdruk on varasemaltki sarnaselt kodust päevadeks eemale jäänud. Näiteks alles eile pealelõunal toimetas politseipatrull tüdruku Tartust tagasi koju. Siis veetis ta aega Tasku kaubanduskeskuses. Ka täna kahtlustavad politseinikud, et tüdruk võib liikuda Tartu linna erinevates kaubanduskeskustes.

Lagle on heledate juustega tütarlaps, kel võib seljas olla must jope ja sinised teksad. Kaasas võib ta kanda musta käekotti.

Politsei on kontrollinud erinevaid maakonnaliine, vesteldud on nii bussijuhtide kui ka kohalike inimestega, kuid seni teave tüdruku liikumissuunast ja viibimiskohast puudub. Niisamuti ei oska tüdruku kohta infot anda tema sõbrad ja tuttavad. Neiu kirjeldus on edastatud kõikidele patrullidele ning jõupingutused tema leidmisel jätkuvad.

Kui kellelgi on infot Lagle võimaliku asukoha kohta, palume sest teatada hädaabinumbril 112.